Heineken sluit Nigeriaanse brouwerijen tijdelijk om valutaverlies

Heineken heeft twee van zijn negen brouwerijen in Nigeria tijdelijk gesloten om valutaverliezen door de sterke waardedaling van de Nigeriaanse munt. Met de maatregel wil Nigerian Breweries, bedrijfsonderdeel van de Nederlandse bierbrouwer, de kosten omlaagbrengen en weer winstgevend worden.

De Nigeriaanse tak ervaart de ergste neergang ooit in Afrika’s dichtstbevolkte natie, waarschuwde het bedrijf eerder dit jaar. De brouwerij leed vorig jaar een verlies van omgerekend 93 miljoen euro. De verkoop van bier in Nigeria staat al tijden onder druk door de armoede in het land.

In het West-Afrikaanse land leeft zo’n 40 procent van de bevolking in extreme armoede.