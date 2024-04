Werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in maart

De werkloosheid in Nederland is in maart onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. In maart zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Al vanaf juli vorig jaar schommelt de werkloosheid rond dit niveau.

De werkloosheid blijft daarmee op een relatief laag niveau en de arbeidsdeelname is nog steeds historisch hoog. Maar de groei van het aantal werkenden stagneerde in de eerste maanden van 2024, wat volgens het CBS aansluit bij het verslechterde economische beeld. In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent.