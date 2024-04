IMF-bestuurder maant centrale banken jojobeleid rente te voorkomen

Centrale banken moeten voorzichtig zijn als ze de rente dit jaar willen verlagen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“Als je gaat verlagen en je ontdekt na drie, vier maanden dat het eigenlijk gewoon te vroeg is geweest omdat de inflatie weer oppikt, dan zou je weer moeten verkrappen. En dan krijg je een soort jojobeleid. Dat wil niemand”, zegt hij in de marge van de voorjaarsvergadering van het IMF in Washington. “Want wiebelend monetair beleid is echt de manier om financiële markten nerveus te maken.”

Hilbers vat kort samen wat deze week de belangrijkste thema’s zijn van de IMF-bijeenkomst, waar zoals altijd duizenden politici en topfiguren uit de financiële wereld op afkomen. Hij stelt dat centrale banken de flinke prijsstijgingen van de afgelopen jaren redelijk succesvol hebben beteugeld door de rente snel te verhogen. “We zijn nu in een situatie waarin, denk ik, de hoge inflatie redelijk onder controle is. Maar die is nog niet weg”, geeft hij aan.

De Europese Centrale Bank (ECB) hint er de laatste tijd op dat de rente in juni voor het eerst omlaag gaat. De bank wil graag wachten op nieuwe data over onder meer de lonen. Hilbers vindt ook dat centrale banken zich moeten laten leiden door data, maar gaat niet specifiek in op het ECB-beleid.

Een tweede thema is de langetermijngroei van de economie. Voor de korte termijn is de prognose voor de wereldeconomie iets gunstiger geworden, meldde het IMF eerder deze week. Maar met een mondiale groei van ruim 3 procent per jaar liggen de cijfers historisch gezien niet erg hoog.

Volgens Hilbers moeten overheden nadenken over hoe ze de groei kunnen verhogen. Het IMF denkt dat een mogelijke oplossing ligt in technologische ontwikkeling, waaronder de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). “Hoe kunnen we die nieuwe technologie maximaal gebruiken?”

Hij noemt ook het klimaat. “De klimaattransitie kan ook economische activiteit genereren.” Landen zouden erop moeten letten dat ze voldoende doen om hun CO2-uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Een laatste hoofdthema is de arbeidsmarkt. Volgens het IMF kunnen landen economisch productiever worden als ze beter gebruikmaken van de arbeidskrachten die ze hebben. Dat geldt vooral voor landen die kampen met vergrijzing, waaronder Nederland. Het IMF adviseerde op dit punt recent al meer in te zetten op onderwijs en onderzoek, en te kijken of bijvoorbeeld parttimers meer uren kunnen werken.