Achterban FNV schaart zich achter nieuwe NS-cao

Een ruime meerderheid van de FNV-leden bij spoorvervoerder NS heeft ingestemd met het verbeterde cao-resultaat voor het NS-personeel. Daarmee lijkt de dreiging van nieuwe vakbondsacties bij de NS voorbij.

Het vervoersbedrijf maakte in januari al afspraken met de bonden over een nieuwe cao. Maar later kondigde FNV aan opnieuw met de NS in gesprek te willen. Volgens de bond was er “onvoldoende draagvlak” voor het cao-akkoord. FNV-leden vonden bijvoorbeeld dat de voorgestelde loonsverhoging niet genoeg was.

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag slaagden de partijen erin om tot een nieuwe deal te komen, waardoor de lonen van sommige medewerkers extra worden opgekrikt. Ook krijgt een deel van het personeel een eenmalige bonus.

Met de nieuwe afspraken is driekwart van de FNV’ers bij de NS akkoord gegaan. De bond spreekt van “een stevig verbeterd draagvlak” voor de nieuwe cao. “Wat ons betreft kunnen we nu de cao ondertekenen. Uiteraard wachten we op de uitslagen van de andere bonden. Die worden in de loop van volgende week verwacht.”

Maar bij de ledenraadpleging van FNV heeft 23 procent tegengestemd en 2 procent van de leden onthield zich van stemming. “De boodschap van vooral de tegenstemmers is duidelijk en ontgaat ons zeker niet”, zegt FNV daarover. “Dit resultaat – zelfs met het verbeterde draagvlak – doet niets af aan het feit dat op tal van onze voorstellen niet alles is bereikt waarvoor we ons inzetten. We zullen het volgende cao-seizoen dus wederom flink aan de bak moeten.”

Volgens de nieuwe cao, die loopt tot 1 maart volgend jaar, gaan de lonen van NS-personeel met gemiddeld 6,6 procent omhoog. Hoewel de cao-onderhandelingen moeizaam verliepen, is er dit keer niet massaal gestaakt. In september 2022 staakte NS-personeel nog wel voor hogere lonen. Reizigers in heel Nederland hadden hier last van. Uiteindelijk wist het personeel toen ruim 9 procent meer loon te bedingen tot eind 2023.