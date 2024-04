AI-bedrijf Nvidia verliest ruwweg 200 miljard aan beurswaarde

Chipconcern Nvidia heeft op Wall Street vrijdag ruwweg 200 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Beleggers hebben de maker van chips voor AI-toepassingen 10 procent lager gezet door zorgen dat de aanstaande kwartaalcijfers van Nvidia wel eens tegen kunnen vallen.

Eerder deze week kwam de Nederlandse chipmachinemaker ASML al met een tegenvallend kwartaalbericht. Daardoor zijn Nederlandse chipbedrijven bij beleggers al dagen uit de gratie. Maar de meeste grote bedrijven uit de techwereld moeten nog met hun cijfers komen.

Wat mogelijk een rol speelt is dat het Super Micro Computer heeft aangekondigd voorafgaand aan zijn kwartaalcijfers later deze maand niet alvast wat winstcijfers te delen. Daarmee wijkt het Amerikaanse concern af van zijn normale praktijk. Analisten zien hierin een signaal dat de cijfers straks waarschijnlijk niet zo goed zijn. De beurswaarde van Super Micro Computer kelderde vrijdag meer dan 23 procent.

Netflix is ook onderuit gegaan op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst kreeg er afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan voorzien, mede dankzij het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Het concern heeft echter besloten vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar te stoppen met het melden van het aantal nieuwe abonnees. Dat laatste viel niet goed bij beleggers en het aandeel werd meer dan 9 procent lager gezet.