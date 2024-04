Geen slotverklaring bij IMF-top door conflict in Midden-Oosten

De voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington levert geen gemeenschappelijke slotverklaring op. De bijeengekomen landen konden het niet eens worden over de manier waarop ze naar de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne moesten verwijzen.

Het is niet de eerste keer dat een belangrijke financiële top om deze reden zonder een collectief statement eindigt. Bij de jaarvergadering van het IMF in Marrakech in oktober was dit ook al het geval. Wel heeft Saudi-Arabië, dat deze week de bijeenkomst voorzat, vrijdag een speciale voorzittersverklaring uitgestuurd waarin het land de economische risico’s van de conflicten erkent.

Volgens de Saudische minister van Financiën, Mohammed al-Jadaan, zijn de spanningen en conflicten in de wereld de afgelopen dagen zeker besproken, inclusief de economische impact ervan. Hij wees daarbij ook op de verstoring van de scheepvaart door aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee.

Al-Jadaan zei tijdens een persbijeenkomst dat de geopolitieke fragmentatie van de wereldeconomie over het algemeen tot negatieve gevolgen leidt. Maar sommige landen profiteren volgens hem ook van de verdeeldheid, doordat bedrijven zich genoodzaakt zien daardoor hun toeleveringsketens anders in te richten.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei dat de vergadering van deze week, en ook die van de naast het IMF gelegen Wereldbank, gericht was op het verbeteren van de veerkracht van de wereldeconomie. “Wat we willen is een wereld waarin de groei sterker is, de levensstandaard hoger is en de lage-inkomenslanden niet instorten. Een wereld die beter bestand is tegen de schokken die zullen blijven komen.”

Ze drong er bij de landen op aan om “de klus te klaren” wat betreft het beteugelen van de inflatie. Tegelijkertijd moeten overheden volgens haar doorgaan met het opnieuw opbouwen van buffers, omdat die flink zijn uitgeput door de coronacrisis en de daaropvolgende periode met zeer hoge inflatie.