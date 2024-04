AEX in het rood door oplopende spanningen Midden-Oosten

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag omlaag door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De beurshandel was de hele week al nerveus na de Iraanse aanval met drones en raketten op Israël afgelopen weekend, die grotendeels werd afgeslagen. Israël dreigde daarop terug te zullen slaan en heeft naar verluidt in de nacht van donderdag op vrijdag raketten gelanceerd die een onbekend doel in Iran hebben geraakt.

Israël heeft officieel nog niet gereageerd op de mogelijke aanval, die van een beperkte omvang lijkt te zijn. Het Iraanse persagentschap Fars berichtte over drie explosies nabij de stad Isfahan, in het centrum van Iran. Nabij Isfahan bevinden zich nucleaire installaties. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is er geen schade aan de nucleaire faciliteiten in Iran.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 859,53 punten. De hoofdindex koerst daarmee af op een weekverlies van zo’n 2,8 procent. Afgelopen vrijdag tikte de AEX nog een tussentijds recordniveau aan van 894,52 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 919,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1 procent in.