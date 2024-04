Unilever zwakt duurzaamheidsdoel voor plastic af

Voedings- en verzorgingsmiddelenbedrijf Unilever zwakt een aantal duurzaamheidsdoelen af, waaronder de belofte om vanaf volgend jaar het verbruik van nieuw plastic te hebben gehalveerd. Nu mikt het bedrijf achter merken als Axe, Knorr en Dove op een vermindering van het plasticverbruik van 30 procent in 2026.

Het Britse concern schuift ook het moment voor zich uit waarop alle verpakkingen van herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar plastic moeten zijn gemaakt. Aanvankelijk wilde Unilever dit in 2025 voor elkaar hebben. Voor harde plastics, bijvoorbeeld voor shampooflessen, is de deadline nu op 2030 gesteld. Vijf jaar later moeten flexibele plastic verpakkingen, zoals voor zakken wasmiddel, ook herbruikbaar of biologisch afbreekbaar zijn.

Unilever noemt het terugdringen van het plasticverbruik op zijn eigen site belangrijk. Veel van het verpakkingsmateriaal komt namelijk als afval op straat of in de natuur terecht. Maar in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers zei de onlangs aangetreden topman Hein Schumacher dat het verminderen van plasticverpakkingen erg lastig is.