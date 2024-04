Schiphol Group koopt stikstofrechten voor vliegveld bij Rotterdam

Luchthavenexploitant Schiphol Group heeft stikstofrechten van twee boerenbedrijven in Zuid-Holland gekocht voor vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van de Volkskrant. Het vliegveld bij Rotterdam heeft een natuurvergunning nodig en moet daarvoor voldoende rechten hebben om stikstof uit te stoten.

De inschatting is dat Rotterdam The Hague airport de stikstofrechten niet nodig heeft. Toch wil Schiphol Group ze achter de hand houden voor het geval dat de ruimte om stikstof uit te stoten voor het vliegveld toch te beperkt is. Mochten de stikstofrechten niet nodig zijn, dan komen ze volgens de Schiphol-woordvoerder “ten goede aan de provincie”. Dat betekent dat de rechten niet worden overgenomen door een ander bedrijf en de stikstof niet in de natuur komt.