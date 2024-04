Curaçao ontving nog nooit zoveel bezoekers als in maart 2024

Maart 2024 gaat op Curaçao de boeken in als de beste toerismemaand ooit: het eiland verwelkomde afgelopen maand 63.556 toeristen. Dat is een stijging van 38 procent vergeleken met maart vorig jaar, zo maakte het Curaçaose toeristenbureau (CTB) vrijdag bekend.

Het is daarnaast de vierde opeenvolgende maand waarin minstens 60.000 bezoekers werden verwelkomd in één maand. Deze prestatie bevestigt volgens het toerismebureau “de groeiende populariteit van Curaçao als een topbestemming in het Caribisch gebied”.

Curaçao blijft een diverse bezoekersbasis aantrekken. Europa is verantwoordelijk voor 40 procent van het aantal vakantiebezoeken. Noord-Amerika volgt met 38 procent. 17 procent van de bezoekers komt uit Zuid-Amerika, terwijl de Caribische regio 4 procent bijdraagt. 19.295 toeristen kwamen uit Nederland.

In maart werden voor het eerst meer dan 18.000 Amerikaanse bezoekers in één maand verwelkomd. De meesten kwamen uit de staten New York, Florida, New Jersey en North Carolina, aldus het CTB.