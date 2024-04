Beurshandel in teken van spanningen in Midden-Oosten

De beurshandel in Amsterdam staat vrijdag vooral in het teken van de spanningen in het Midden-Oosten. In Azië doken de aandelenkoersen omlaag na berichten dat Israël in de nacht van donderdag op vrijdag raketten heeft gelanceerd die een onbekend doel in Iran hebben geraakt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd op de mogelijke aanval, die van een beperkte omvang lijkt te zijn.

Het Iraanse persagentschap Fars berichtte over drie explosies nabij de stad Isfahan, in het centrum van Iran. Nabij Isfahan bevinden zich nucleaire installaties. De situatie rond Israël en Iran is zeer gespannen sinds de Iraanse aanval met drones en raketten op Israël afgelopen weekend. Israël had al laten weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor die aanval.

Door de vrees voor een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten zochten beleggers in Azië veiligere havens op zoals goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties. De goudprijs keerde terug naar het recordniveau van meer dan 2400 dollar per troy ounce (31,1 gram).

Ook de olieprijzen stijgen door de vrees dat de aanvoer van de brandstof uit het olierijke Midden-Oosten zal worden belemmerd. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 84,49 dollar en Brentolie kostte 2 procent meer op 88,83 dollar per vat. Eerder op de ochtend schoten de olieprijzen nog zo’n 3 procent omhoog. De euro was 1,0627 dollar waard, tegen 1,0660 dollar een dag eerder.

Risicovollere beleggingen zoals aandelen werden van de hand gedaan. De Nikkei in Tokio zakte 2,7 procent. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,6 procent en de beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,5 procent.

De AEX-index op het Damrak lijkt ruim 1 procent lager te gaan beginnen. De hoofdindex koerst daarmee af op een weekverlies van zo’n 3 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het rood openen.

De chipbedrijven blijven verder in de belangstelling staan, na de recente zware koersverliezen in de sector. In Taipei kelderde TSMC vrijdag 6,7 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Taiwanese chipproducent. TSMC profiteerde van de sterke vraag naar AI-chips, maar verlaagde zijn groeiverwachtingen voor de halfgeleidermarkt in 2024 door de aanhoudende zwakke vraag naar chips voor smartphones en computers. TSMC is een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, die eerder deze week met een tegenvallend kwartaalbericht kwam.