Giorgio Armani (89) staat open voor fusie of beursgang modeconcern

Giorgio Armani staat open voor een “fusie of beursgang” van zijn modeconcern, als hij het bedrijf verlaat. De modeontwerper zegt dit in een interview, drie maanden voor zijn negentigste verjaardag.

Armani is altijd wars geweest van de fusies en overnames die de mode-industrie de afgelopen jaren ingrijpend hebben veranderd. Nu denkt hij daar anders over. “Wat altijd kenmerkend is geweest voor het succes van mijn werk is het vermogen om me aan te passen aan veranderende tijden.”

Speculaties over de toekomstplannen van Armani, die zelden interviews geeft en niets wil zeggen over zijn opvolging, zijn momenteel aan de orde van de dag in de mode-industrie. Investeringsbankiers uit Milaan hebben het vuurtje aangewakkerd door verschillende scenario’s voor het bedrijf op te stellen.