Vrees voor escalatie in Midden-Oosten duwt beurzen in het rood

De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend met verliezen het weekend ingegaan door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De vrees voor een escalatie van het conflict daar laaide weer op na berichten over een mogelijke aanval van Israël op Iran.

De buitenlandministers van de G7-landen hebben bij alle partijen aangedrongen om zo’n escalatie te voorkomen. Daarbij hebben ze Iran opgeroepen af te zien van steun aan Hamas en “verdere destabiliserende acties”. Ook veroordeelden ze tijdens een overleg vrijdag op het Italiaanse eiland Capri de Iraanse drone- en raketaanval op Israël van vorige week.

Beleggers hielden de berichten rond het conflict nauwlettend in de gaten. Op de beursvloeren zorgde dat voor een voorzichtige stemming. De AEX-index op de beurs in Amsterdam sloot 0,6 procent lager op 860,01 punten. De MidKap zakte ook 0,6 procent, tot 921,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,6 procent. In Londen ging de belangrijkste graadmeter wel licht omhoog.