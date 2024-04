Nieuwe claimzaak tegen ABN AMRO om te hoge rentes voor mkb’ers

Stichting Massaschade & Consument wil ABN AMRO voor de rechter dagen. De bank heeft volgens de stichting over een periode van vijftien jaar miljarden euro’s te veel aan rente geïncasseerd bij mkb’ers met een doorlopend krediet. De stichting wil dat ondernemers worden gecompenseerd voor de te veel betaalde rente.

Nadat de rentes een tijd lang waren gestegen, daalden ze na 2008 juist hard. De bank zette de kredietrente eenzijdig vast op 10,49 procent en week daar in de jaren erna niet meer vanaf, in plaats van de dalende marktrente te volgen. “De kredietklanten van ABN AMRO bleven daardoor aan een torenhoog rentepercentage vastzitten, zelfs toen de marktrente in de jaren daarna het nulpunt naderde”, stelt de stichting. Het verschil zou de bank in eigen zak hebben gestoken.

“De ondernemers die wij spraken gingen er logischerwijs van uit dat de bank rekende met eerlijke en correcte rentetarieven”, zegt voorzitter van de stichting Lucia Melcherts. “Een gemiddelde schilder, cateraar of zzp’er heeft geen tijd of geld voor dure adviseurs die controleren of een bank wel eerlijke voorwaarden hanteert. Ze moeten kunnen vertrouwen op hun bank.”

ABN AMRO stelt dat de verwijten van de stichting ongegrond zijn. De stichting zou zich beroepen op uitspraken van klachteninstituut Kifid die niet gelden voor zakelijke mkb-klanten. “Er is geen sprake van een miljardenschade en het is ook niet helder voor hoeveel zakelijke klanten de stichting optreedt”, reageert de bank.

De verwijten van de stichting richten zich volgens de bank op een specifiek product dat al enige tijd in afbouw is. “Het aantal klachten over dit product is door de jaren heen beperkt geweest en we hebben deze klachten samen met de klanten opgelost of we zijn hierover met hen in gesprek.”

ABN AMRO heeft eerder voor honderdduizenden consumenten een compensatieregeling in het leven geroepen in wat volgens de stichting een vergelijkbare zaak was. Met die compensatie was 460 miljoen euro gemoeid. Volgens de stichting loopt de schade bij mkb’ers nog veel hoger op, omdat ze doorgaans over een hogere kredietcapaciteit beschikken dan consumenten. De stichting schat dat er ruim 200.000 ondernemers gedupeerd zijn en roept hen op zich aan te melden voor de actie.