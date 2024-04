Netflix onderuit op Wall Street ondanks sterke cijfers

Netflix is vrijdag onderuit gegaan op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook kreeg Netflix er meer abonnees bij dan voorzien, mede dankzij het beleid om het delen van accounts aan banden te leggen. Het concern heeft echter besloten vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar te stoppen met het melden van het aantal nieuwe abonnees. Dat laatste viel niet goed bij beleggers en het aandeel werd bijna 8 procent lager gezet.

Netflix lijkt met het besluit om geen abonneecijfers meer te delen, te willen voorkomen dat beleggers het bedrijf straks de rug toekeren als de groei weer wat afzwakt. Het bedrijf waarschuwde al dat er in het tweede kwartaal naar verwachting wat minder abonnees bijkomen.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. De vrees voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten laaide weer op na berichten over een mogelijke aanval van Israël op Iran. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 37.920 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 5015 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 15.557 punten.

Procter & Gamble leverde bijna 2 procent aan beurswaarde in. De kwartaalwinst van het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette overtrof de verwachtingen, mede dankzij prijsverhogingen. Ook schroefde het concern de winstverwachting voor het hele boekjaar op. De omzet in het afgelopen kwartaal viel echter tegen.

Verder gingen Apple en Facebook-moederbedrijf Meta Platforms dik 1 procent omlaag. Apple heeft de berichtendiensten WhatsApp en Threads van Meta verwijderd uit zijn Chinese appwinkel. De Chinese autoriteiten hadden daarvoor opdracht gegeven omdat ze een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid.

Tesla zette daarnaast de daling voort met een min van bijna 1 procent. De elektrische autofabrikant roept bijna 3900 Cybertrucks terug vanwege problemen met de gaspedalen. Die zouden los kunnen raken, waardoor het risico op een crash toeneemt. Het aandeel Tesla is deze week al zo’n 13 procent gezakt en staat voor het jaar 40 procent in de min door zorgen over afnemende verkopen. Tesla kondigde begin deze week een grote ontslagronde aan om kosten te besparen.

Paramount Global steeg een kleine 4 procent. Persbureau Reuters meldde dat Sony Pictures Entertainment en Apollo Global Management een gezamenlijk bod overwegen op het media- en entertainmentbedrijf.