Winst 100-jarige verzekeraar De Goudse gehalveerd

De winst van ondernemersverzekeraar De Goudse is in 2023 gehalveerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Het familiebedrijf, dat deze maand zijn 100-jarig bestaan viert, kreeg te maken met een toename van het aantal ongevallen met motorrijtuigen, een stijging in arbeidsongeschiktheid bij zzp’ers en meer brandschade.

De winst van De Goudse daalde vorig jaar tot ruim 16 miljoen euro, terwijl de omzet voor het eerst groeide tot boven een miljard. Voor dit jaar verwacht De Goudse een forse stijging van de winst, vooral dankzij de verkoop van het onderdeel VLC & Partners. Dit assurantie-advieskantoor is onlangs voor 300 miljoen euro verkocht aan de internationale verzekeringsgroep Howden.

De omzet in het jubileumjaar zal waarschijnlijk een lichte daling laten zien, verwacht bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester. Hij wijst op de effecten van de energiecrisis, personeelstekorten en specifiek de inflatie en renteontwikkeling als oorzaken.