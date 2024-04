Halvering bitcoin voltooid

De zogeheten ‘halving’ van cryptomunt bitcoin is in de nacht van vrijdag op zaterdag voltooid. Deze halvering, die eens in de vier jaar plaatsvindt, moet inflatie van bitcoin tegengaan door de munt schaarser te maken.

De halving vertraagt elke keer het creëren van nieuwe bitcoins. Daardoor onderscheidt de digitale valuta zich van fiatgeld zoals euro’s, waarvan een onbeperkt aantal bijgedrukt kan worden. Het aantal mogelijk bitcoins is beperkt tot 21 miljoen, en tot nu toe zijn er 19,6 miljoen uitgegeven.

Cryptobeleggers keken uit naar de vierde halvering. Na de vorige stuwde het afgenomen aanbod de bitcoinkoers flink omhoog. Ook nu hopen beleggers dat deze gebeurtenis weer tot een verdere opmars zal leiden. Zaterdagochtend na de halvering bleef de bitcoinprijs, die rond de 59.600 euro noteert, onveranderd.