IMF-bestuurder dringt aan op verdere afbouw hypotheekrenteaftrek

Nederland kan fiscale en financiële stimulering van de woningmarkt niet gebruiken nu er een nijpend huizentekort is. Dat stelt de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in gesprek met het ANP. Volgens hem moet Nederland niet alleen meer huizen bouwen, maar ook de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen en de leennormen voor huizenkopers verder beperken.

Recente woningmarktcijfers van makelaarsorganisatie NVM laten zien dat de huizenprijzen de laatste tijd weer sterk stijgen. Veel deskundigen zeiden al dat er dringend meer huizen moeten worden bijgebouwd. Hilbers wijst op recent onderzoek door het IMF dat dit ondersteunt en benadrukt dat ook niet moet worden vergeten wat aan de belastingtechnische behandeling van huizen te doen.

De Nederlander, die in Washington deel uitmaakt van het bestuur van de mondiale organisatie voor financiële stabiliteit, weet dat dit onderwerp gevoelig ligt in Nederland. “Men zegt wel: als wij mensen niet meer geld geven om een huis te kopen, kunnen ze geen huis kopen”, verwoordt hij een veelgehoord tegenargument voor het stoppen met de hypotheekrenteaftrek.

“Maar het punt is, er is vaak geen huis.” Hiermee doelt hij op het fors geslonken aanbod aan huizen dat te koop staat. Omdat er te weinig huizen zijn, heeft het volgens hem geen zin de vraag naar woningen te stimuleren. “Die vraag is er wel”, zegt Hilbers. “Als je mensen veel geld geeft om een huis te kopen, dan bieden ze op het beperkte aantal huizen dat er is, en dat drijft de prijs van de bestaande woningvoorraad enorm op.”

De hypotheekrenteaftrek is in de loop der jaren al versoberd. Tien jaar geleden mocht je voor de fiscus nog ruim de helft van de betaalde hypotheekrente aftrekken van je bruto-inkomen. Nu is dat minder dan 37 procent, waardoor de korting op de inkomstenbelasting die je betaalt kleiner is. Maar volgens Hilbers zou de hypotheekrenteaftrek uiteindelijk helemaal moeten verdwijnen.

Hij wijst ook op het maximale bedrag dat Nederlanders voor een huis mogen lenen. Dit maximum is al teruggebracht tot 100 procent van het aankoopbedrag van het huis. Maar het IMF zegt eigenlijk al jaren: dat zou naar ongeveer 90 procent moeten”, stelt Hilbers. Het fonds vindt het onverstandig als mensen zich te veel in schulden steken. Hilbers beseft dat dit geen populaire maatregel zal zijn, maar benadrukt dat een leenmaximum van 90 procent of lager in veel andere landen de norm is. “Hier vallen we echt op, qua schulden die mensen kunnen aangaan om huizen te kopen.”