UBS begint vanaf juni met schrappen duizenden banen, meldt krant

De Zwitserse bank UBS gaat dit jaar in vijf rondes afscheid nemen van duizenden medewerkers in het kader van een kostenbesparingsplan, te beginnen in juni. Dat meldt de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag op basis van een ingewijde.

Volgens die bron wordt waarschijnlijk 50 tot 60 procent van het voormalige personeel van Credit Suisse ontslagen. Tijdens de eerste ontslaggolf in juni verliest mogelijk 25 tot 30 procent van dat personeel al zijn baan, de overige ontslagen vallen in de maanden augustus tot en met november. SonntagsZeitung schrijft dat UBS daarmee naar schatting 12 miljard Zwitserse frank bespaart, omgerekend ruim 12 miljard euro.

De reorganisatieplannen werden in augustus vorig jaar al bekendgemaakt door UBS, na de overname van concurrent Credit Suisse. Daaruit kwam naar voren dat naar verwachting 3000 banen verloren zouden gaan in Zwitserland.

Credit Suisse viel vorig jaar maart bijna om, nadat veel klanten tegoeden hadden weggehaald omdat ze bezorgd waren over de gezondheid van de bank. Op aandringen van de Zwitserse regering nam UBS de bank toen over om te voorkomen dat een bankroet van Credit Suisse een financiële crisis zou veroorzaken.