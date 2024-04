Beleggers gaan drukke beursweek vol kwartaalresultaten tegemoet

Beleggers staat een drukke week te wachten met een hele trits aan te verwerken bedrijfsresultaten. Onder meer bierbrouwer Heineken, uitzendconcern Randstad en telecomconcern KPN presenteren hun kwartaalcijfers, net als verschillende grote Amerikaanse techbedrijven. De aandacht gaat ook uit naar voorlopige cijfers over de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal.

Op de beurs in Stockholm presenteert Viaplay cijfers. Mogelijk komt dan nieuws naar buiten over de uitzendrechten van de Formule 1 voor de komende jaren. De NOS meldde vorige week dat Viaplay het huidige contract heeft verlengd, waarmee het Ziggo, dat aanvankelijk het hoogste bod had gedaan voor de rechten, zou hebben gepasseerd.

Diverse grote techbedrijven op Wall Street, waaronder Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, Microsoft en Alphabet, het bedrijf achter zoekmachine Google, presenteren hun resultaten over het afgelopen kwartaal. Deze drie bedrijven investeren aanzienlijk in nieuwe mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waar de aandacht van beleggers vooral naar uit zal gaan.

Ook de geplaagde vliegtuigenfabrikant Boeing komt met cijfers. De Amerikaanse fabrikant kwam begin dit jaar in opspraak na een incident met een 737 MAX 9, waarbij een deurpaneel losliet tijdens een vlucht. Dit incident markeerde het begin van een crisisperiode bij Boeing met meer incidenten, veiligheidsonderzoeken en productievertragingen tot gevolg. Het bedrijf waarschuwde vorige maand al voor financiële tegenvallers door alle problemen.

Verder vernemen beleggers vrijdag hoe het staat met de Amerikaanse economie, op basis van cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Onlangs gaf centralebankpresident Jerome Powell aan dat de meest recente inflatiecijfers nog onvoldoende vertrouwen boden voor de Federal Reserve om de rente te verlagen. Volgens de Fed-baas kan een verlaging waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Op de financiële markten wordt nu een eerste renteverlaging in september verwacht, eerder was dat nog juli.

Wereldwijd houden de beurzen ook deze week de situatie in het Midden-Oosten in de gaten. Vrijdag sloten de Europese beurzen overwegend met verliezen af door oplopende spanningen na berichten over een mogelijke aanval van Israël op Iran.