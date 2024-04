Eindhoven geeft chipmachinefabrikant ASML ruimte voor uitbreiding

De gemeente Eindhoven heeft met ASML een intentieovereenkomst gesloten voor een mogelijke grootschalige uitbreiding van de chipmachinefabrikant. Daarvoor is volgens beide partijen de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven geschikt, maakte de gemeente maandag bekend. De mogelijke uitbreiding op BIC, die door ASML momenteel onderzocht wordt, zou ruimte scheppen voor zo’n 20.000 arbeidsplaatsen.

Het bedrijf staat momenteel voor grote investeringsbeslissingen voor verdere uitbreiding. ASML wil naar eigen zeggen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bestaande fabriek in Veldhoven uitbreiden.

“Beslissingen over toekomstige locaties van ons bedrijf moeten worden ondersteund door gunstige omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk investeringsklimaat in het algemeen”, aldus financieel topman Roger Dassen van ASML. “De recent aangekondigde maatregelen van de overheid dragen hieraan bij.”

In juni hakt de gemeenteraad van Eindhoven de knoop door.

ASML waarschuwde eerder nog dat het bedrijf wil groeien en uitbreiden, maar dat Nederland mogelijk voor ASML te klein wordt. Dat dreigement leidde onder meer tot een gesprek tussen vertrekkend ASML-topman Peter Wennink en demissionair premier Mark Rutte.

Later werd bekend dat het kabinet samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro steekt in de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. ASML stelde daarop nog geen definitief besluit te hebben genomen over zijn groeiplannen. Maar het nieuws werd wel welkom ontvangen. Door de miljardeninvestering komt er onder meer extra geld voor woningbouw beschikbaar. Ook wil de gemeente Eindoven fors investeren in openbaar vervoer, wegen en scholen.