Klimaatprotest in aanloop naar aandeelhoudersvergadering ING

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren maandag actie in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van ING in Amsterdam. De demonstranten hebben spandoeken bij zich met teksten als “ING, stop met fossiele investeringen” en zingen ook liederen waarin de bank wordt gezegd te stoppen met die investeringen.

De vergadering wordt gehouden in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De klimaatdemonstranten hebben ook een soort witte pakken aan die bijvoorbeeld worden gebruikt bij het opruimen van olievervuiling. Er werd een lied gezongen op de deun van We Will Rock You van Queen, maar dan met de tekst “We Will Stop You”. Ook vaart er een bootje rond met de tekst: “ING, bankier van de klimaatcrisis”.

Activisten van Extinction Rebellion hebben naar eigen zeggen ook rookbommen afgestoken en willen proberen de toegang tot de vergadering te blokkeren. Die blokkade lijkt weinig effectief, want de aandeelhouders gaan gewoon naar binnen. De politie houdt buiten toezicht.

Daarnaast zijn er actievoerders van Milieudefensie die de vergadering daadwerkelijk willen bijwonen en vragen gaan stellen over het klimaatbeleid van de bank. Die actievoerders hebben speciaal daarvoor aandelen ING gekocht om zo bij de jaarvergadering aanwezig te kunnen zijn.

Vorig jaar werd de aandeelhoudersvergadering van ING nog ernstig verstoord door klimaatactivisten en moest de politie ingrijpen in de zaal. Die vergadering werd meerdere keren geschorst. Demonstranten van Milieudefensie herhaalden toen steeds dezelfde vraag over de uitstoot.

Milieudefensie kondigde in januari een rechtszaak aan tegen ING. Daar wordt geëist dat de bank de uitstoot in de gehele keten in 2030 met minstens 48 procent verlaagt ten opzichte van 2019. Het gaat dan niet alleen om de uitstoot van ING, maar ook om die van de fossiele bedrijven waarmee de bank zaken doet.

ING heeft eerder gezegd dat acuut stoppen met de financiering van olie en gas naar de mening van de bank niet de juiste aanpak is om klimaatproblemen op te lossen. Topman Steven van Rijswijk zei in februari bijvoorbeeld dat het concern probeert met klanten in gesprek te gaan om ze te bewegen hun vervuilende uitstoot te minderen. “We sluiten klanten uit die niet bereid zijn om verandering door te voeren”, gaf de topman toen aan.