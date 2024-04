Minister positief over intentie ASML om te groeien in Nederland

Demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) noemt het “goed nieuws” dat ASML de intentie heeft om in Nederland te investeren in de uitbreiding van kantoren en onderzoeks- en productiefaciliteiten. Die uitbreiding zou kunnen op de Brainport Industrie Campus (BIC) in Eindhoven, werd maandag bekendgemaakt. “Hieruit spreekt ook vertrouwen in ons vestigingsklimaat en de steun die het kabinet daarbij geeft aan de chipsector”, zegt de bewindsvrouw in een eerste reactie.

“ASML behoort tot de top van de wereldwijde microchipindustrie”, benadrukt Adriaansens, die daarbij ook aangeeft dat die sector heel belangrijk is voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid in Nederland en het verdienvermogen van de economie. “Niet voor niets heeft het kabinet in maart 2024 samen met de regio 2,5 miljard euro uitgetrokken om te investeren in de microchipindustrie en in de regio Brainport Eindhoven.”