Moederbedrijf Douglas waarschijnlijk deze week naar Damrak

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer cosmetica- en parfumerieketen Douglas, maakt naar verwachting vrijdag haar debuut op de beurs in Amsterdam. De onderneming mikt bij de voorgenomen beursgang op een beurswaarde tussen de 13 miljard en 15 miljard euro, heeft CVC naar buiten gebracht. Het gaat om een van de grootste beursgangen in tijden op Beursplein 5.

De investeerder kondigde de stap naar de Amsterdamse beurs onlangs al aan, nu zijn extra details bekendgemaakt. Volgens het beleggingsbedrijf zou bij de beursgang voor circa 250 miljoen euro aan nieuwe aandelen worden aangeboden. Ook komen stukken van bestaande aandeelhouders in de verkoop.

Het ziet er naar uit dat CVC en de bestaande aandeelhouders bij de beursgang in totaal ongeveer 1,6 miljard euro zullen ophalen, maar dat bedrag zou nog kunnen oplopen. Het is de bedoeling gang naar de aandelenmarkt gaat helpen bij verdere groei van de in 1981 opgerichte beleggingsfirma. Ook moet de beursnotering zorgen voor toegang tot de kapitaalmarkten en grotere bekendheid van het bedrijf.

CVC telt ruim 1150 werknemers en heeft een hoofdkantoor in Luxemburg. Onlangs bracht de investeerder Douglas nog naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in Douglas. Het bedrijf is onder meer ook eigenaar van de voormalige theedivisie van Unilever en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling.