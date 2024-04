Techinvesteerder Prosus aan kop in herstellende AEX

Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die wat herstel liet zien. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg bijna 6 procent in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de bekendmaking dat Tencent op 21 mei de langverwachte game Dungeon & Fighter Mobile zal uitgeven in China. Dat is eerder dan gehoopt. Het aandeel Prosus klom 4,8 procent.

Beleggers maakten zich verder op voor een drukke week met veel bedrijfsresultaten. Ook wordt gelet op de situatie in het Midden-Oosten. Afgelopen week werd de stemming op de beurzen gedrukt door oplopende spanningen in de regio, na berichten over een mogelijke aanval van Israël op Iran.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 867,53 punten. De hoofdindex verloor vorige week 2,7 procent. De MidKap klom 0,7 procent tot 928,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.