Aandeel elektrische auto’s in de wereld blijft groeien, zegt IEA

Het aandeel elektrische auto’s in de wereld neemt ook dit jaar flink toe, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). De verwachting is dat dit jaar 17 miljoen elektrische auto’s worden verkocht, tegen 14 miljoen vorig jaar.

De verkopen stijgen sterker in de ene regio dan in de andere, zegt IEA-topman Fatih Birol. De stijgende verkoopcijfers zijn vooral te danken aan China, waar de regering de aankoop van een elektrische auto stimuleert met subsidies. In Nederland daalt de interesse in elektrisch rijden juist, meldde de ANWB afgelopen week. Redenen zijn onder andere de hoge aanschafprijs en het niet thuis kunnen opladen.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 25 procent meer elektrische auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoopcijfers van het eerste kwartaal zijn grofweg gelijk aan de verkoopcijfers van elektrische auto’s in heel 2020.