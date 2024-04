Aandacht voor resultaten Randstad en AkzoNobel op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van uitzender Randstad en verfconcern AkzoNobel. Randstad zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen. Topman Sander van ’t Noordende sprak van aanhoudende lastige marktomstandigheden in het eerste kwartaal, vooral in Noord-Amerika en Noord-Europa.

In Zuid-Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific presteerde de uitzender naar eigen zeggen wel goed. De topman verwacht dat de macro-economische onzekerheden zullen aanhouden, maar dat Randstad klaar is voor groei wanneer de markt weer aantrekt. Een concrete verwachting voor dit jaar werd niet gegeven.

AkzoNobel wist afgelopen kwartaal meer winst te boeken op een vrijwel onveranderde omzet. De producent van verfmerken als Sikkens en Flexa profiteerde onder meer van kostenbesparingen en lagere grondstofkosten. Voor het hele jaar bevestigde het bedrijf de eerder afgegeven verwachtingen.

Na sluiting van de Europese beurshandel komt chiptoeleverancier ASMI ook met cijfers. Daarnaast wordt uitgekeken naar de kwartaalresultaten van Tesla, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. De fabrikant van elektrische auto’s staat onder zware druk door tegenvallende autoverkopen en zag de aandelenkoers dit jaar al fors dalen. Onlangs kondigde het bedrijf een grote ontslagronde aan om kosten te besparen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin, na het koersherstel op Wall Street. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als de Franse autofabrikant Renault, de Zwitserse farmaceut Novartis en het Duitse softwarebedrijf SAP met resultaten.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio klom 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,6 procent. De beurs in Shanghai bleef achter met een verlies van 0,5 procent.

De Europese beurzen toonden maandag wat herstel, na de zware verliezen van vorige week. De AEX sloot 0,8 procent hoger op 866,51 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex met een winst van 0,7 procent op 38.239,98 punten. De brede S&P 500-index won 0,9 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,1 procent.

De euro was 1,0645 dollar waard, tegen 1,0643 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 82,13 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 87,23 dollar per vat.