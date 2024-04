‘Uitdagende markt’ blijft drukken op prestaties Randstad

Uitzendconcern Randstad heeft zijn omzet wereldwijd zien dalen in het eerste kwartaal van dit jaar. Bij de presentatie van de jaarresultaten eerder dit jaar merkte Randstad al dat bedrijven voorzichtiger waren met het aannemen van personeel door moeilijkere economische omstandigheden. Ook nu stelt topman Sander van ’t Noordende dat de marktomstandigheden begin dit jaar “uitdagend bleven”.

De opbrengsten voor de maanden januari, februari en maart kwamen uit op bijna 6 miljard euro. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de nettowinst viel, net als in het laatste kwartaal van vorig jaar, flink lager uit. Die daalde met 43 procent tot 88 miljoen euro.

Randstad presteerde over de hele wereld onder het niveau van het eerste kwartaal in 2023. De omzet liep met 17 procent het sterkste terug in Duitsland. Alleen op het Iberisch Schiereiland, dat vooral bestaat uit Spanje en Portugal, namen de opbrengsten toe, met 16 procent.

Topman Sander van ’t Noordende en financieel topman Jorge Vazquez zien echter de eerste positieve signalen voor de rest van het jaar, melden zij in een toelichting op de resultaten. Van ’t Noordende verwacht dat de macro-economische onzekerheden zullen aanhouden, maar dat Randstad klaar is voor groei wanneer de markt weer aantrekt. Een concrete verwachting voor dit jaar werd niet gegeven.