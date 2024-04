Boeing ziet productie 787 gehinderd door tekort onderdelen

Boeing heeft te maken met tekorten aan onderdelen bij de productie van de 787 Dreamliner. De vliegtuigbouwer kan daardoor de productie van dat toestel minder snel verhogen dan was bedoeld. Dat meldde het bedrijf in een memo aan het personeel, aldus zakenzender CNBC.

De memo werd verstuurd aan personeel in de Boeing-fabriek in de staat South Carolina, waar de 787 Dreamliner wordt gebouwd. Volgens Boeing zorgen tekorten aan “enkele belangrijke onderdelen” voor de vertraging. Er werd niet gemeld om welke onderdelen het precies gaat.

Boeing zei eind vorig jaar ongeveer vijf 787 Dreamliners per maand in South Carolina te bouwen. In januari kondigde het bedrijf aan die productie te willen verhogen naar tien toestellen per maand volgend jaar om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar nieuwe vliegtuigen.