Renault houdt vast aan stabiele verkoopprijzen

Renault gaat de verkoopprijzen van zijn auto’s niet verlagen, na de recente prijsverlagingen door Tesla. Het Amerikaanse Tesla, dat kampt met tegenvallende verkopen, wil daarmee de vraag naar zijn elektrische voertuigen aanjagen. De verkopen van het Franse Renault overtroffen in het eerste kwartaal echter de verwachtingen, dankzij een sterke vraag naar modellen als de vernieuwde Clio, Sandero en de elektrische Megane E-Tech.

“We houden vast aan een beleid van stabiele prijzen”, zei financieel directeur Thierry Pieton in een toelichting op de kwartaalcijfers. “Dit gezegd hebbende, zijn we erin geslaagd de kosten flink te verlagen en laten we klanten hiervan profiteren. Onze nieuwe modellen hebben voor ons een hogere marge en voor onze klanten al een lagere prijs”, aldus Pieton.

Renault zag de omzet in afgelopen kwartaal licht stijgen naar 11,7 miljard euro en overtrof daarmee de verwachtingen van analisten. Ook bevestigde het concern de vooruitzichten voor het hele jaar.