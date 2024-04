Randstad onderuit, AkzoNobel daalt in hogere AEX na resultaten

Randstad ging dinsdag bijna 6 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De uitzender zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen. Topman Sander van ’t Noordende sprak van aanhoudende lastige marktomstandigheden in het eerste kwartaal, vooral in Noord-Amerika en Noord-Europa. De topman verwacht dat de macro-economische onzekerheden aanhouden, maar stelt dat Randstad klaar is voor groei, wanneer de markt weer aantrekt. Een concrete verwachting voor dit jaar werd niet gegeven.

AkzoNobel zag een stevige openingswinst weer snel verdampen en zakte 4,7 procent. De producent van verfmerken als Sikkens en Flexa wist afgelopen kwartaal meer winst te boeken op een vrijwel onveranderde omzet. Het concern profiteerde onder meer van kostenbesparingen en lagere grondstofkosten. Voor het hele jaar bevestigde AkzoNobel de eerder afgegeven verwachtingen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 872,27 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 931,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent. De Britse beurs tikte daarbij een nieuw recordniveau aan.

Prosus was opnieuw de sterkste stijger in de AEX, met een winst van dik 4 procent. De techinvesteerder bleef profiteren van de opleving in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Chiptoeleverancier ASMI, die na de slotbel op Beursplein 5 met cijfers komt, klom 2,6 procent.

In de MidKap stond Allfunds bovenaan met een plus van ruim 4 procent. Het Spaanse investeringsplatform boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Ook kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Google op het gebied van kunstmatige intelligentie.

AB Foods steeg bijna 9 procent in Londen. Het Britse voedingsbedrijf en eigenaar van kledingketen Primark verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar, na beter dan verwachte resultaten in de eerste jaarhelft. Bij Primark nam de omzet en de winst toe, mede dankzij hogere verkoopprijzen. Ook de suikerdivisie boekte meer winst, terwijl de verliezen van de biobrandstofactiviteiten terugliepen.

In Zürich klom Novartis 4,7 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde zijn winstverwachting, na sterke kwartaalcijfers. De Franse autofabrikant Renault zag de omzet in het afgelopen kwartaal licht stijgen en daalde 0,7 procent in Parijs.

De euro was 1,0685 dollar waard, tegen 1,0643 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 82,08 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 87,21 dollar per vat.