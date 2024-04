ByteDance stuurt Brussel document over risico’s TikTok Lite

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, heeft bij de Europese Commissie een document ingediend over de risico’s voor minderjarigen bij het gebruik van TikTok Lite. Eerder deze week stelde Brussel het socialemediabedrijf een ultimatum om de mogelijk verslavende werking van TikTok Lite. De commissie dreigde ook met een boete en een mogelijk verbod op een beloningstoepassing in de app.

Binnen 24 uur moest TikTok de commissie informeren over de analyse die het Chinese internetbedrijf naar verslavingsrisico’s had uitgevoerd. ByteDance meldt dat het document is ingeleverd voordat de deadline verstreek.

De zaak is echter nog niet afgerond. Deze opdracht vormt een eerste stap in een proces om te bepalen of TikTok de Europese Digitale Dienstenwet, de Digital Services Act (DSA), schendt. Bovendien kreeg TikTok van Brussel 48 uur de tijd om zich te verdedigen tegen een voorlopig verbod van een onderdeel van de app.

Tot nu toe is TikTok Lite in de EU alleen uitgebracht in Frankrijk en Spanje. Volgens de ontwikkelaars is de app bedoeld voor gebruikers met beperkte data of die verbinding maken met 2G- of 3G-netwerken. De Europese Commissie maakt zich vooral zorgen over het app-onderdeel waarbij gebruikers vouchers of cadeautjes ontvangen naarmate ze opdrachten vervullen en dus langer online blijven. Dat kan verslavend werken, is de voorlopige conclusie van de commissie.