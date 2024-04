Troostwijk mag superjacht pro-Russische oligarch veilen

Het Nederlandse veilinghuis Troostwijk Auctions mag het superjacht van de pro-Russische oligarch Viktor Medvedtsjoek uit Oekraïne veilen. Dat heeft de Oekraïense overheidsinstantie Asset Recovery and Management Agency (ARMA) besloten. Volgens Troostwijk-directeur Arno Hendrikse gaat het om het duurste object dat zijn veilinghuis ooit heeft geveild.

Het rond de 92 meter lange schip, genaamd de Royal Romance, lag de voorbije jaren in Kroatië en is eerder dit jaar door een rechter toegewezen aan Oekraïne. Hendrikse hoopt op een opbrengst tussen de 100 miljoen en 200 miljoen euro. “Maar het koperspubliek is niet heel groot. Dus ik weet niet of het gaat lukken.”

Medvedtsjoek werd in 2022, niet lang na de Russische inval in Oekraïne, gearresteerd. Oekraïense autoriteiten stelden dat hij Rusland had geholpen bij het uitvoeren van ondermijnende activiteiten tegen Oekraïne, onder meer door informatie te verzamelen over de locatie van militaire eenheden.

Later dat jaar kwam hij wel weer vrij, omdat hij onderdeel was van een gevangenenruil met Rusland. De Oekraïense oppositiepoliticus, die bekendstond als een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin, ontkende zelf iets onwettigs te hebben gedaan.

Meer veilinghuizen wilden de Royal Romance graag onder de hamer brengen, maar Troostwijk kreeg de voorkeur. “Wij geloven dat het jacht van Medvedtsjoek nu op een transparante veiling zal worden verkocht en aanzienlijke inkomsten zal opleveren voor de begroting van Oekraïne”, stelt het hoofd van ARMA, Olena Duma. Eerder verklaarde zij al dat “wie het jacht van Medvedtsjoek koopt, een politieke slag zal toebrengen aan het regime van Poetin”.

Wanneer de veiling precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Normaal staan objecten bij Troostwijk enkele weken online, maar Hendrikse schat in dat er voor het jacht wat langer nodig is. Troostwijk zal volgens hem ook extra alert moeten zijn op mogelijke cyberaanvallen vanuit Russische hoek.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn verspreid over de wereld veel jachten aan de ketting gelegd van rijke zakenlieden die banden hebben met Poetin. Al in 2022 werd er voor het eerst een van die jachten geveild. Voor een schip dat eerder van de Russische zakenman Dmitrij Pumpiansk was werd toen meer dan 39 miljoen euro neergeteld bij een veiling in Gibraltar.