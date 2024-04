X van Elon Musk bevestigt komst nieuwe videodienst

Socialemediaplatform X van Elon Musk komt met een nieuw videoplatform. Daarmee wil de onderneming, voorheen bekend als Twitter, onder meer de concurrentie aangaan met YouTube van Google-moederbedrijf Alphabet.

Over de komst van de nieuwe dienst gaan al langer geruchten. X bevestigt die nu in een memo aan mogelijke klanten en partners, maar zegt nog niet wanneer het platform precies uit moet komen. Wel is duidelijk dat de dienst “binnenkort beschikbaar zou zijn voor de meeste smart-tv’s”.

Musk heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij van X op termijn een ‘alles-app’ wil maken, waarin tal van diensten samenkomen. Gebruikers moeten op de app het nieuws kunnen volgen, chatten, video’s kijken, producten kopen en bankieren.

De stap naar video’s is voor X ook belangrijk door het vertrek van veel adverteerders van de berichtendienst. Dat maakt het nodig om nieuwe inkomstenstromen te vinden. Op X zelf worden nu ook al veel filmpjes bekeken. In de afgelopen dertig dagen telden al die bekeken filmpjes volgens het bedrijf op tot zo’n 23 miljard beeldminuten.