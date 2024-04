Google investeert 600 miljoen in vierde Nederlandse datacenter

Google investeert 600 miljoen euro in de bouw van een nieuw datacenter op bedrijventerrein Westpoort in Groningen. Dit wordt het vierde datacenter van het techbedrijf in Nederland. Tot nu toe heeft Google 3,8 miljard euro in Nederland geïnvesteerd, zo maakte het bedrijf bekend.

Google beschikt al over een groot datacenter in de Eemshaven in de provincie Groningen. Bij Winschoten en ten westen van de stad Groningen zijn dependances. Zulke complexen staan erom bekend dat ze relatief veel stroom verbruiken.

Volgens het bedrijf is het nieuwe datacenter nodig om aan “de groeiende vraag naar onze AI- en cloudservices” te kunnen voldoen. “We investeren in lokale projecten voor groene energie, waarmee we groene energie naar het lokale elektriciteitsnet kunnen brengen”, stelt het Amerikaanse techbedrijf.