Spotify draait recordwinst, ondanks omzetdaling

Muziekstreamingdienst Spotify heeft in de eerste drie maanden van dit jaar het aantal abonnees zien stijgen, maar de omzet op kwartaalbasis daalde door teruggelopen advertentie-inkomsten. Toch bleef er onder de streep een recordwinst van 197 miljoen euro over. Een kwartaal eerder leed het bedrijf nog een verlies van 70 miljoen euro en een kwartaal daarvoor nog 225 miljoen euro.

Met de hoogste kwartaalwinst ooit heeft Spotify de eerste stap naar een “winstgevend jaar” gezet dat oprichter en topman Daniel Ek voor ogen heeft. Dat is onder andere gelukt doordat de bedrijfskosten met bijna een tiende gedaald zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Als Spotify dit jaar winstgevendheid bereikt is dat een primeur voor het bedrijf, want tot nu toe heeft Spotify nog nooit een winst op jaarbasis geboekt.

Het is de bedoeling dat de marges en het aantal abonnees dit jaar verder stijgt. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg Spotify er 3 miljoen abonnees bij, wat het totale aantal nu op 239 miljoen zet, maar eind juni moeten er nog eens 6 miljoen bij komen.