Reuters: geavanceerde AI-chips in handen China, ondanks sancties

Chinese universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben geavanceerde AI-chips van Nvidia in handen, ondanks sancties van de Verenigde Staten die dat moeten voorkomen. Dat stelt persbureau Reuters na het inzien van honderden Chinese aanbestedingsdocumenten.

Tien Chinese partijen beschikken over Nvidia-chips. De VS hadden vorig jaar sancties opgelegd. Die moeten Amerikaanse techbedrijven ervan weerhouden om zaken met China te doen.

Dat er alsnog chips van Nvidia in China terecht zijn gekomen, komt volgens Reuters doordat zicht op toeleveringsketens ontbreekt. Zo is het niet altijd duidelijk met wie derde partijen, zogeheten resellers, zakendoen. De Chinese instellingen willen niet reageren op vragen van Reuters. Nvidia heeft gezegd “passende actie te ondernemen” als doorverkochte chips in strijd zijn met de Amerikaanse exportcontroles.