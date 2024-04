X moet van Australische rechter video’s steekpartij verwijderen

Socialmediaplatform X moet volgens een voorlopig bevel van een Australische rechtbank alle beelden van een steekpartij in een kerk in Sydney van vorige week verwijderen. X-eigenaar Elon Musk heeft de regering vervolgens op zijn platform van censuur beschuldigd.

Het Australische federale gerechtshof besloot maandag dat het platform 24 uur de tijd had om video’s van de steekpartij tot woensdag offline te halen. Een bisschop, een andere geestelijke en zeker twee andere personen raakten gewond. Het incident was tijdens een mis die live werd uitgezonden.

Een Australische toezichthouder voor onlineveiligheid had een gerechtelijk bevel aangevraagd en zei dat X eerdere mededelingen hierover heeft genegeerd. Musk haalde dinsdag uit naar de Australische onlineveiligheidscommissie en zei dat de content voor gebruikers in Australië al was verwijderd. Hij claimde bovendien dat Australië een wereldwijd verbod op de beelden probeerde te bewerkstelligen.