Viaplay ziet abonnementen met bijna een vijfde afnemen

Viaplay heeft de abonnementen in de eerste drie maanden van het jaar met bijna een vijfde zien afnemen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het is niet de enige tegenvaller voor het Zweedse streamingplatform, dat onder andere verantwoordelijk is voor de Formule 1-uitzendingen in Nederland. Ook de schulden en stijgende kosten drukken op de financiële resultaten over het eerste kwartaal.

Eerder dit jaar werd Viaplay nog van faillissement gered met een kapitaalinjectie van 229 miljoen Zweedse kronen in ruil voor aandelen. Daardoor komt de nettowinst nu uit op 605 miljoen kronen (omgerekend 52,8 miljoen euro), maar met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten lijdt de streamingdienst een verlies van 473 miljoen kronen.

Als reactie daarop verhoogt Viaplay de prijzen van de abonnementen en is het van plan om de schulden af te lossen. Aan het einde van het afgelopen jaar stond nog een schuld van bijna 5 miljard kronen uit. Deze is inmiddels teruggebracht naar ruim 500 miljoen kronen.

Het was lange tijd onzeker of Viaplay de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland zou houden, maar volgens ingewijden die de NOS sprak heeft de streamingdienst het contract afgelopen week verlengd nadat het Ziggo had overboden. Naar verluidt betaalt Viaplay 45 miljoen euro per jaar voor de rechten. Eerder betaalde het bedrijf nog 30 miljoen euro per jaar.