Nederlands healthtechbedrijf verkocht voor ‘ruim half miljard’

Het healthtechbedrijf Enovation wordt verkocht aan de Franse elektronicafabrikant Legrand, meldt het Nederlandse bedrijf op zijn website. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar persbureau Bloomberg meldt op basis van gesprekken met ingewijden dat de overnamesom “meer dan 500 miljoen euro” bedraagt.

Enovation, met zijn hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel, ontwikkelt software voor de gezondheidszorg. Sinds 2018 is de omzet verdubbeld naar 75 miljoen euro per jaar. Het bedrijf is nu nog eigendom van Main Capital Partners, een Nederlandse investeringsmaatschappij. De mededingingsautoriteiten moeten de deal nog goedkeuren.