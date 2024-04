Aanvechter megabonus Musk wil niet dat zaak in Texas verdergaat

De aandeelhouder van Tesla die met succes het beloningspakket van 56 miljard dollar van topman Elon Musk heeft aangevochten, laat opnieuw van zich horen. Hij vraagt de rechtbank in Delaware om een bevel dat Musk verbiedt de zaak opnieuw in Texas te procederen.

Het gaat om de grootste beloning ooit voor een bestuurder. Musk kreeg dat het pakket al in 2018 toegezegd. Maar Richard Tornetta, een kleine belegger in Tesla, vond de bonus niet deugen en spande een zaak aan. Tornetta vond het oneerlijk dat Musk de beloning toegewezen kreeg van een bestuur dat eigenlijk volledig onder zijn controle zou staan. Zo was een van de betrokken bestuurders zijn broer Kimbal Musk.

Eerder dit jaar zette een rechter in de staat Delaware een streep door het pakket. Musk heeft vervolgens aangegeven het hoofdkantoor van Tesla naar de staat Texas te verhuizen. Nu is het bedrijf formeel gevestigd in Delaware, maar uit boosheid over de uitspraak van de rechter daar, wil Musk vertrekken. Daarover kunnen aandeelhouders zich in juni uitspreken op de aandeelhoudersvergadering. Dan moet er ook opnieuw uitsluitsel komen over het omstreden beloningspakket.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn, als de rechter in Delaware inderdaad een nieuw bevel uitvaardigt. Als Tesla zich opnieuw vestigt in Texas en de beloning van Musk wordt goedgekeurd, moet dat vermoedelijk worden aangevochten in een nieuwe rechtszaak onder de wet van Texas. Dat laatste kan dan waarschijnlijk niet.