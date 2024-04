Brand in pand Rotterdam waar minder-zelfredzame mensen wonen

In een flatwoning aan de Arrheniusweg in de Rotterdamse wijk Prins-Alexander bestrijdt de brandweer een uitslaande brand. In het gebouw wonen enkele mensen die volgens de veiligheidsregio “minder zelfredzaam zijn”.

De brand is onder controle, maar er komt nog veel rook vrij. Er is zeker een persoon gewond geraakt. Die persoon is overgebracht naar een ziekenhuis. Ook is een aantal mensen ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Mensen die tijdelijk niet in hun woning terechtkunnen, zijn opgevangen in de buurt.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.