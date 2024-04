ASML wil graag in regio Eindhoven groeien, maar heeft een plan B

ASML wil op de lange termijn graag in Veldhoven en de regio Eindhoven uitbreiden, zei financieel directeur Roger Dassen op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Beleggersvereniging VEB vroeg of de chipmachinemaker voldoende ruimte heeft om in Noord-Brabant te groeien en of er een plan B is.

“Natuurlijk hebben we een plan B, maar we breiden graag hier uit om wat Veldhoven en Eindhoven te bieden heeft”, antwoordde Dassen. “De Nederlandse overheid erkent ook duidelijk wat de omstandigheden zijn die we nodig hebben om te groeien.”

De chipmachinemaker verwacht hard te groeien en heeft van de Nederlandse overheden garanties gevraagd dat er genoeg ruimte en mogelijkheden zijn voor de uitbreiding. Afgelopen maandag tekenden de gemeente Eindhoven en ASML een intentieovereenkomst die een uitbreiding mogelijk moet maken met enkele tienduizenden arbeidsplaatsen. “Die intentieovereenkomst is het resultaat van lang overwegen wat onze opties zijn. Het laat zien dat we op de lange termijn graag hier uitbreiden.”