Britse waakhond kijkt naar samenwerking techbedrijven bij AI

De Britse mededingingsautoriteit CMA kijkt kritisch naar de samenwerkingsverbanden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) tussen Microsoft en de Franse start-up Mistral en tussen Amazon en de Amerikaanse start-up Anthropic. De toezichthouder zei nog geen conclusies te hebben getrokken over de vraag of de samenwerkingsverbanden binnen de Britse fusieregels vallen.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Europese Commissie kijkt of de samenwerking tussen Mistral en Microsoft wel kan. Die zou Microsoft weleens te machtig kunnen maken in kunstmatige intelligentie, vrezen sommigen. Microsoft kondigde aan alle benodigde informatie te zullen verschaffen, zodat het Britse onderzoek snel kan worden afgerond.

Amazon noemde het “ongekend” dat de Britse waakhond de samenwerking met Anthropic onderzoekt, aangezien het gaat om “een beperkte investering, waarbij Amazon geen rol als directeur of waarnemer krijgt”. Amazon heeft in totaal al vier miljard dollar geïnvesteerd in Anthropic.