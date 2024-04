Kamer eist uitleg over ‘belastingontwijking’ en afspraken OCI

De Tweede Kamer wil met spoed uitleg van het demissionaire kabinet over een NRC-bericht dat het Nederlandse chemieconcern OCI dividendbelasting ontwijkt door een maas in de wet te gebruiken. Dit moet uiterlijk donderdagmiddag komen: op die dag houdt het bedrijf ook zijn aandeelhoudersvergadering. Partijen willen weten wat het bericht betekent voor de groene maatwerkafspraken die het kabinet wil maken met OCI, en waartoe een eerste stap al is gezet.

NRC meldde dinsdag dat het bedrijf via een aanpassing van de statuten de reserves omzet in aandelenkapitaal dat vervolgens belastingvrij wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. Het gaat om 2,7 miljard euro aan winstuitkering via een omweg dit jaar. Vorige jaren gebeurde hetzelfde op de aandeelhoudersvergadering, waardoor de schatkist in totaal zo’n 750 miljoen euro misliep. Over winstuitkering (dividend) wordt immers normaal gesproken 15 procent dividendbelasting geheven.

De Kamer wil nu op initiatief van GroenLinks-PvdA en D66 weten “of en hoe het mogelijk” is om de dividendbelasting te omzeilen door het aandelenkapitaal te verhogen en daarna een onbelaste kapitaalterugstorting te doen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) moet hier uitleg over geven, vinden zij.

Van minister van Economische Zaken Micky Adriaansens willen de partijen weten “of dit gevolgen heeft voor de maatwerkafspraken die het kabinet maakt met industriële bedrijven om hun productieproces te verduurzamen”. Het kabinet is bezig om met de grootste industriële uitstoters individuele afspraken te maken over vergroening, waaronder OCI. De berichten over het omzeilen van de dividendtaks zijn extra gevoelig omdat het chemieconcern mogelijk in aanmerking komt voor gerichte subsidie om te verduurzamen.

Eerder deze maand ontstond ophef door het gebruik van dezelfde constructie door Charlene de Carvalho-Heineken, grootaandeelhouder van het bierconcern en de rijkste Nederlander. Van Rij zei eerder te willen kijken of er gebruik gemaakt wordt van deze “wettelijke mogelijkheid”. Als dat het geval is, “moeten wij stevig nadenken of wij niet toch met antimisbruikwetgeving moeten komen”, aldus de bewindsman.