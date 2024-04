Duitse regering iets positiever over economische groei in 2024

De Duitse economie groeit dit jaar naar verwachting met 0,3 procent. Dat meldt de Duitse regering in haar voorjaarsprognoses. Dat is iets sterker dan de 0,2 procent waar in februari nog op werd gerekend. Over heel 2023 kromp de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland met 0,3 procent.

Volgens minister van Economische Zaken Robert Habeck zijn er meerdere tekenen van verder economisch herstel en komt de grootste economie van Europa geleidelijk uit een zwakke fase. Voor volgend jaar rekent Berlijn op een vooruitgang van 1 procent.

De Bundesbank zei vorige week al dat de economie in het eerste kwartaal naar verwachting weer licht is gegroeid. Duitsland lijkt daarmee een recessie te ontlopen, na een krimp in het laatste kwartaal van 2023. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van economische krimp op rij.

Eerder op de dag meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo uit München dat het Duitse ondernemersvertrouwen in april is gestegen naar het hoogste niveau in een jaar.

Dat vertrouwen wordt gesteund door het vooruitzicht van renteverlagingen door centrale banken nu de inflatie aan het afzwakken is. Ook is er hoop dat de wereldhandel weer gaat aantrekken. De export is een belangrijke groeimotor van de Duitse economie.

Habeck wees wel op structurele problemen voor de Duitse economie, waaronder grote bureaucratische regeldruk en tekorten aan vakkrachten. Ook vindt hij dat meer innovatie nodig is.

De industriële lobbygroep BDI eiste onlangs nog directe actie van bondskanselier Olaf Scholz om de economie te stimuleren. BDI-voorzitter Siegfried Russwurm wil minder bureaucratie voor het bedrijfsleven, snellere vergunningsprocedures en een betere aanpak van de hoge energieprijzen. Ook zijn volgens hem de belastingen te hoog.