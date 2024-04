Boeing diep in het rood door productieproblemen

De geplaagde vliegtuigbouwer Boeing verloor afgelopen kwartaal honderden miljoenen dollars, mede door productieproblemen en veiligheidsonderzoeken van autoriteiten. Ook werden minder toestellen afgeleverd aan klanten.

Het nettoverlies in het eerste kwartaal bedroeg 355 miljoen dollar (333 miljoen euro), vergeleken met een verlies van 425 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Amerikaanse concern ging er ruim 3,9 miljard dollar meer het bedrijf uit dan dat er binnenkwam. Dit is wel minder dan waar Boeing vorige maand voor waarschuwde.

De omzet daalde in de eerste drie maanden van het jaar met 8 procent tot 16,6 miljard dollar.

Boeing ligt sinds januari onder vuur nadat een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht loskwam. Het hoofd van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA zei onlangs dat het bedrijf de laatste tijd de prioriteit te veel bij de productie had gelegd en te weinig bij de veiligheid.