FNV dreigt met acties bij Gall & Gall, de grootste slijterij van Nederland en eigendom van supermarktconcern Ahold Delhaize. Volgens de vakbond zijn onderhandelingen over een nieuwe cao vastgelopen.

Werknemers eisen hogere lonen, minder werkdruk en een veiligere werkomgeving. “Maar hun werkgever gaat niet mee in die eisen. Na drie onderhandelingsronden staan medewerkers nog altijd met lege handen”, stelt Koen Vermooten, bestuurder bij FNV.

FNV wil een loonsverhoging van 4,5 procent, maar Gall & Gall biedt volgens de bond niet meer dan “een krappe” 3,75 procent.

Ook wil FNV afspraken maken over het creëren van een veiligere werkomgeving. “Klanten worden steeds agressiever richting werknemers, die daar elke dag mee te maken krijgen. Dit is een maatschappelijk probleem, de afgelopen tijd waren er ook veel diefstallen in winkels”, aldus Vermooten.