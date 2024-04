Franse luchtverkeersleiders gaan donderdag toch niet staken. Volgens de belangrijkste vakbond voor luchtverkeersleiders SNCTA is een overeenkomst bereikt over salarisverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden. Eerdere onderhandelingen tussen de luchtverkeersleiding en de bonden over eisen rond lonen en andere voorwaarden waren mislukt.

De staking zou met name vluchten raken op de Parijse luchthavens Orly en Charles de Gaulle. Veel vluchten zouden uitvallen en er waren ook veel vertragingen verwacht. Ook vluchten van Schiphol naar Parijs zouden geraakt kunnen worden.

Er waren ook stakingen rond Hemelvaartsdag aangekondigd.

De Franse burgerluchtvaartautoriteit DGAC heeft de verklaring van de vakbond echter nog niet bevestigd. Ook heeft geen van beide partijen details over de gemelde overeenkomst vrijgegeven. Het is ook nog onduidelijk of de twee kleinere vakbonden die zich ook achter de staking hadden geschaard, het voorbeeld van SNCTA volgen en de staking afblazen.