FT: inval bij Rotterdamse douanescannermaker om staatssteun China

Nederlandse en EU-inspecteurs zijn dinsdagochtend vroeg binnengevallen bij Nuctech, een Chinese maker van douanescanners in Rotterdam, meldt zakenkrant Financial Times. Nuctech zou met behulp van staatssteun uit China mogelijk oneerlijk concurreren met Europese bedrijven.

De Europese Commissie meldt dat zij “onaangekondigde inspecties heeft verricht bij een fabrikant van veiligheidsapparatuur”, maar wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Het onderzoek naar “ontwrichtende buitenlandse staatssteun” is nog in een voorbereidende fase. Als er grond blijkt te zijn voor nader onderzoek, maakt de commissie de naam van het bedrijf bekend.

Nuctech wil desgevraagd geen commentaar geven. “Als er een onderzoek gaande is, zal het bedrijf daaraan meewerken”, aldus een woordvoerder.

De commissie maakt melding van invallen bij vestigingen in meerdere lidstaten. Nuctech is ook actief in Polen en België.